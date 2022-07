Drauzio Varella diz que se maconha matasse não teria ninguém vivo em podcast, inclusive ele; vídeo

Tá todo mundo de olho no vídeo do Draw falando sobre a m4c0nha, né?! O recado agora é para você que é jovem, tem amigos que fumam e está pensando em entrar na onda também! Assiste aí ;) pic.twitter.com/pYFlWmOeaS

Com a repercussão do vídeo, o portal de Drauzio Varella divulgou um recado do médico nas redes sociais, afirmando para os jovens tomarem cuidado e não fazerem o uso de maconha na adolescência.

"Vejo as pessoas falando para crianças: ‘Droga mata, você vai morrer’. Isso é mentira. Já viram alguém fumar um baseado e morrer de fome? Não existe isso. Aliás, se por fumar um baseado você pudesse morrer, acho que aqui não tinha ninguém vivo", disparou ele se referindo à sala onde estavam os integrantes do podcast. Em seguida, Dráuzio completou: "Não estaria aqui, também, eu".

