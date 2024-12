Dona Déa anuncia aposentadoria e saída do Domingão

Já sobre os planos para o futuro, ela enfatizou a necessidade de descanso. "Ano que vem continuo no Domingão, curtindo meus netos, mas será meu último ano na TV. Depois, vou me aposentar definitivamente", declarou.

Dona Déa Lúcia, 77, anunciou que 2025 será seu último ano como assistente de palco no Domingão de Luciano Huck. A mãe do humorista Paulo Gustavo revelou a decisão em entrevista à Quem.

