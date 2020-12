Diretor de 'Modo Turbo' critica comportamento de Anitta e Luísa Sonza reage

Marco Lafer, um dos diretores do clipe Modo Turbo, criticou o comportamento de Anitta ao responder os seguidores sobre os bastidores do clipe. Com a polêmica, Luísa Sonza reagiu e saiu em defesa da funkeira.

Um seguidor quis saber como foi trabalhar com a funkeira. O dono da Alaska Filmes, que produziu o clipe do trio, então respondeu: "O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas".

Em outro stories, ao responder qual parte foi mais complicada de produzir o clipe, Marco afirmou que 'Lidar com o ego e a falta de caráter de uma celebridade em específico', disse ele sem citar o nome da artista.

Ao ver a repercussão da polêmica, Luísa Sonza, que pagou pelo clipe, saiu em defesa da amiga e criticou a falta de profissionalismo da produtora. "Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente", escreveu no Twitter.

"E eu só a vergonha de ter te falado para fazer com eles, amiga", respondeu Anitta na publicação da loira.