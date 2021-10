Diogo Nogueira quebra o silêncio sobre casamento com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira levantaram suspeitas de que teriam se casado em cartório após uma foto vir à tona no fim de semana. Logo depois, o cantor surgiu uma aliança no cordão em outro registro ao lado da atriz.

O sambista quebrou o silêncio e revelou se casou ou não com Paolla durante o TVZ ao vivo, com Dilsinho, que quis logo saber se os dois haviam mesmo casado. “Calhou de você estar aqui comigo. Eu falei: 'pergunto, não pergunto...'. Eu vou perguntar, cara. Vocês casaram? Rolou um lance desse do cartório. É o momento de eu perguntar, eu não ia ter outro momento. Já aproveitei para... rolar essa fofoca”, disse Dilsinho.

“A gente estava resolvendo um problema particular que não tem nada a ver com casamento. Dilsinho, sabe o que acontece? Não casamos. A gente começou um namoro há pouco tempo. Se eu não me engano tem cinco, seis meses. Por acaso a gente estava de branco. Por coincidência. E quando, se eu for casar com ela, pode ter certeza que vai ser anunciado”, disse Diogo.

O casal assumiu o namoro em julho deste ano.