Dinho Ouro Preto comemora formatura da filha na Universidade de Nova York

Além de Isabel, Dinho é pai também de Giulia e Afonso, frutos do casamento com a arquiteta Maria Cattaneo (foto abaixo).

"A gente sempre espera o melhor pros nossos filhos. Que eles sejam felizes e saudáveis. Que eles sejam curiosos e educados. Que eles possam ir mais longe do que nós. Hoje a Bebel se formou. Não estou cabendo em mim de orgulho", escreveu o vocalista do Capital Inicial na legenda da foto ao lado da herdeira.

Dinho Ouro Preto está nos Estados Unidos para uma ocasião especial: celebrar a formatura da filha Isabel Cattaneo em Psicologia na New York University, uma das mais prestigiadas universidades do país.

