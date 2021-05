Deolane desabafa sobre versão da morte de MC Kevin: ‘não me desce’

Deolane Bezerra, viúva de Mc Kevin, fez um desabafo ao deixar o velório do funkeiro nesta terça-feira (18). Ao conversar com a imprensa, a advogada afirmou que Kevin foi uma pessoa grandiosa em sua vida e vai fazer muita falta. “Ele levou comigo metade do meu coração.”.

Em seguida, falou que as circunstâncias da morte do marido estão sendo apuradas pela polícia, mas algo não cheira bem para ela. “Tudo o que há de ser feito está na mão dos policiais. Conversei bastante com o dr. Henrique [delegado] hoje, só que… não me desce, tá bom?”.

Exclusivo: Dra. Deolane, viúva de Mc Kevin, fala com o #CidadeAlerta, "não me desce". Acompanhe também em https://t.co/mwvDsdHbfk! pic.twitter.com/gaOBaouqo8 — Cidade Alerta (@cidadealerta) May 18, 2021

Ao ser questionada pela repórter do Cidade Alerta se a história não desce, ela confirmou: “Não. Muito estranho.”.

Durante o velório, como mostramos aqui, Deolane soltou o verbo contra amigos de Kevin aos quais classificou como "sanguessugas" e falsos.

Kevin estava hospedado em um quarto no 11º andar de um hotel com a mulher, Deolane, mas morreu ao cair do 5º andar, onde momentos antes estaria com um amigo e a modelo fitness Bianca Dominguez.

Bianca contou à polícia que estava em um quiosque quando Kevin e o amigo a abordaram, combinando R$ 2 mil por um encontro. Segundo Bianca, ela fez sexo com o amigo no quarto do 5º andar depois transou com Kevin na varanda. Logo depois ele caiu de lá ao tentar não ser flagrado pela esposa. A Polícia Civil investiga essa versão.