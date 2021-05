Modelo diz estar abalada e que MC Kevin e amigo combinaram sexo por R$2 mil

A modelo fitness Bianca Dominguez, que estava com MC Kevin e presenciou o acidente, contou à Record que o funkeiro e o amigo dele combinaram R$ 2 mil pelo encontro.

"Nunca quis mídia em cima de ninguém, fui fazer meu trabalho apenas e voltaria para o meu hotel. Combinamos R$ 2.000, eles me abordaram, não fui atrás de ninguém. Agora estão me julgando de todas as formas. Também sou pessoa e estou traumatizada com o que eu vi”, disse ela em mensagem à Record, segundo o jornal "Folha de S. Paulo".

Bianca publicou um stories na tarde de hoje afirmando estar abalada e que não consegue falar sobre o assunto no momento.

“Muita coisa que saiu na imprensa ou em redes sociais nos últimos dias têm me abalado profundamente, pois tudo o que aconteceu foi um choque muito grande”, escreveu ela.

“Não me sinto a vontade em falar nesse momento e peço que respeitam a dor de todos os envolvidos nesse trágico acidente”, finalizou.

Em depoimento à polícia, Bianca contou que conheceu Kevin e o amigo em um quiosque e que depois foram para o quarto no 5º andar do hotel, na Barra da Tijuca. No mesmo hotel estava a esposa do MC, Deolana Bezerra, que estava no quarto no 11º andar.

Segundo Bianca, ela fez sexo com o amigo no quarto e depois transou com Kevin na varanda. Logo depois ele caiu de lá ao tentar não ser flagrado pela esposa. A Polícia Civil investiga essa versão.