Deolane debocha da Record e do prêmio de R$ 1,5 milhão da Fazenda

Deolane apareceu nas redes sociais e falou pela primeira vez sobre sua desistência da Fazenda, neste domingo (4), após protestos da família e fãs em frente a sede do reality da Record.

Em sua fala, a advogada disse que carregou o programa nas costas e que quando tudo se revolver ela irá 'falar muitas coisas sobre o jogo' e ainda debochou do prêmio do reality.

“Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui reunida com minha família, meu bem maior. Tenham certeza que quando tudo se resolver, estou no hospital com a minha mãe, eu sou a primeira a vim aqui contar tudinho para vocês. Tenham certeza: tenho muitas coisas para falar“, iniciou.

“Carreguei A Fazenda nas costas. É para ser soberba? Vou ser. É para ser arrogante? Agora serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. Não tenham dúvida que vocês vão saber de tudo porque prefiro ser verdade do que dúvida, uma frase que escutei muito do André lá na Fazenda. Com todos os meus defeitos, sou e sempre serei verdade. Sou mulher”.

A ex peoa ainda debochou do valor do prêmio de R$ 1,5 milhão. “Dinheiro não compra minha paz, não faz a minha cabeça. Se fosse por dinheiro, Deolane, você não tinha entrado. Um prêmio de R$ 1,5 milhão que eles confiscam imposto e podem pagar em 3x, não iria mudar minha vida, né gente?“, ironizou.

"Desde já muito obrigada pelo carinho de vocês, de coração. Tô firme e forte”, agradeceu.