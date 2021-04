Dentro da UTI, Eva Wilma impressiona ao estudar para novo filme

Em janeiro deste ano, Eva Wilma foi internada no hospital Vila Nova Star, com um quadro de pneumonia. Exames para Covid-19 testaram negativo.

A imagem foi publicada por sua equipe, ao atualizar o seu estado de saúde. "Boa noite. Como saíram notícias na imprensa, vimos por bem atualizar por aqui. Esta foto é de ontem, na UTI do Einstein, necessária por conta da intervenção não invasiva, para sua segurança e conforto. Ensaiando para gravar um 'off' para o filme 'As Aparecidas', cujas filmagens foram interrompidas por conta do momento. Foi gravado ali mesmo e depois finalizaremos em estúdio".

