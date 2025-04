Criminosos invadem casa de filha de Adriana Bombom e agridem cães de estimação

A influenciadora Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, sofreu um assalto em sua casa no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (22). Criminosos invadiram o imóvel por volta das 7h, agrediram os dois cachorros da família, da raça American Staffordshire Terrier, e fugiram com itens de valor.

Adriana Bombom, que estava em São Paulo a trabalho, recebeu uma ligação desesperada da filha durante o assalto. "Acordei com uma chamada da minha filha bem no momento em que os bandidos haviam entrado na casa... Ela se escondeu no banheiro do piso superior e se trancou lá para avisar aos amigos", contou a apresentadora à revista Quem. Lily ouviu os cães sendo agredidos e barulhos da ação dos ladrões, mas não soube precisar quantos eram.

Amigos de Lily acionaram a polícia, que chegou após os criminosos terem fugido. Apesar da casa ter sido revirada, apenas um celular foi levado. "Um amigo que foi até a casa acudi-la me colocou em contato com um policial para me tranquilizar. Ela já está bem e mais tranquila", disse Adriana. Lily já registrou boletim de ocorrência, e a família aguarda as investigações.