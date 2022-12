Conheça Antonela Roccuzzo, esposa de Messi que conquistou internet na Copa do Mundo

A influenciadora Antonela Roccuzzo, de 34 anos, foi uma das pessoas mais notadas durante a final da Copa do Mundo no Catar. Junto com o craque Lionel Messi, ela roubou a cena registrando momentos com a família e com a taça.

Logo após o último pênalti, Messi saiu procurando pela sua família, que minutos depois entrou em campo e foi trocar carinhos com a esposa, a qual conheceu quando ele tinha 9 e ela 7 anos, na cidade de Rosário, na Argentina, onde o jogador também nasceu.

Messi acabou indo para a Espanha, jogar no Barcelona, mas continuou o contato com Antonela. Em 2017, Roccuzzo se mudou para a Europa e casou com o jogador. Eles são pais de Thiago, de 10, Mateo, de 7, e Ciro, de 4.

Antonela compartilha seu dia a dia com seus 27 milhões de seguidores do Instagram, mostrando momentos em família, seus animais e praticando atividades físicas.

Durante a Copa, publicou fotos de sua família durante todo o mundial.

Além disso, é sócia da "Enfans", marca de roupas infantis, ao lado de sua prima, Andrea Lo Menzo.