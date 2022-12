Messi e seleção argentina desfilam em Buenos Aires

Na conta oficial no Twitter, a seleção Argentina oferece dicas para os torcedores curtirem a festa com segurança.

Caminhão e ônibus com a delegação da Argentina seguem rumo à Casa Rosada, em Buenos Aires, capital da Argentina. Anteriormente, eles iriam ao Obelisco, monumento tradicional no centro da capital, mas o local está extremamente lotado. Então a AFA mudou o percurso.

Lionel Messi, Angel Di Maria e companhia curtiram a festa com a torcida em uma espécie de trio elétrico e dividiram uma jarra grande com uma bebida ainda não identificada.

SÃO PAULO/SP - A seleção da Argentina está desfilando em Buenos Aires para comemorar o título da Copa do Mundo do Catar.

