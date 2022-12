Brasileiro homenageia jogador e batiza filho com nome de Mbappé

Quando Gabriel nasceu no Bairro Jardim Bassoli, em Campinas, o Mbappé 'original' já havia sido um dos destaques da conquista do título mundial francês na Copa da Rússia, em 2018.

Mesmo não ganhando a Copa do Mundo do Catar, Kylian Mbappé ganhou uma homenagem de um brasileiro que batizou o filho com o nome do craque francês.

