Com seios de fora, Anitta dá festança em Miami para comemorar música

”É louco porque aqui [nos Estados Unidos] também estava muito ruim [a pandemia]. Mas depois que trocou de presidente tudo começou a andar muito rápido. Dá uma tristeza olhar as coisas [no Brasil]. Espero que volte tudo logo", disse Anitta nesta semana, ao antecipar que daria a festa.

@Anitta no evento de lançamento de #GirlFromRio , em Miami. Curtindo Dj Gabriel do Borel pic.twitter.com/PUsPBkPlzJ

Anitta na festa de lançamento de #GirlFromRio no The Goodtime Hotel, em Miami. pic.twitter.com/ui7oAv4WoS

O festejo, que ainda contou com uma aglomeração de fãs tietando a cantora, foi realizado no Strawberry Moon, bar à beira da piscina que fica no hotel The Goodtime, comandado pelo empresário Dave Grutman, um dos melhores amigos de Anitta, e pelo cantor e produtor Pharrell Williams.

RAINHA ACESSÍVEL! Anitta e seus admiradores na festa de lançamento do single "Girl from Rio". pic.twitter.com/8zgFGkUl58

Anitta comemorou como se a pandemia já estivesse acabado, em uma festança realizada em Miami, nos Estados Unidos, para celebrar o lançamento da sua música e clipe “Girl From Rio”. A festa contou com a presença de artistas como o DJ Diplo e o rapper Tyga, além de outros famosos internacionais.

