Com salário de R$ 500 mil, Sikêra Jr. é demitido pela RedeTV!

Ainda de acordo com Feltrin, a RedeTV! negociou um novo contrato, que chegou a ser assinado pela TV Acrítica e por Sikêra, mas desistiu. Apesar de não ter assinado, o advogado de Sikêra, Rannieri Lopes, notificou a emissora de que com ou sem assinatura há provas da negociação e a multa para a RedeTV! gira em torno de R$ 17 milhões. O canal considera que não precisará pagar a multa.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do Uol, os discursos homofóbicos e extremistas de Sikêra trouxeram problemas judiciais para a emissora e os anunciantes pediram sua saída.

Segundo a publicação, o programa Alerta Nacional será exibido pela última vez no dia 28 de abril. Sikêra, que está afastado do trabalho desde janeiro, já conversou com os diretores sobre a rescisão do contrato que só venceria em 2027 e prevê multa milionária. O salário de Sikêra atualmente é de R$ 500 mil.

Sikêra Jr. foi demitido pela RedeTV! após o programa enfrentar baixa audiência e perda de anunciantes. A informação é do colunista Gabriel Perline, do IG.

