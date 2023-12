Com olho roxo, Marcelinho Carioca reaparece após ser sequestrado: 'saí com mulher casada'

| URGENTE: Marcelinho Carioca se pronunciou! pic.twitter.com/ENp3Gk7HIv — SCCP News (@_sccpnews) December 18, 2023

Marcelinho Carioca apareceu com o olho roxo e supostamente com as mãos amarradas em um vídeo que circula pelas redes sociais. O ex-jogador afirmou ter sido sequestrado após se envolver com uma mulher casada em uma festa.

No vídeo também aparece a mulher que se envolveu com Marcelinho. O rosto da pessoa que gravou não é mostrado.

O ex-jogador havia sido visto publicamente pela última vez no show do Thiaguinho, no Estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. O carro dele foi encontrado abandonado no domingo (17) em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.