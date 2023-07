Com fotos e áudios, Suelen Gervásio solta o verbo e conta toda história com Vitão

Suelen Gervásio, que está grávida de Vitão, abriu o jogo sobre a sua história na polêmica com o cantor, com quem passou a trocar farpas nos últimos dias e chegou a proibir de estar presente no momento do parto, devido à dúvida se ele irá assumir a criança. Leia na íntegra nas imagens publicadas no decorrer da matéria:

