Com casamento em crise, Messi visita stories de ex-amante de Neymar: 'chocada'

Vale lembrar que há rumores de que o jogador argentino está vivendo uma crise no seu casamento com Antonela Roccuzzo.

A gata que passou a investir em conteúdo adulto gravou a tela do seu celular e compartilhou com os seguidores que teve os seus stories visualizados por Messi.

