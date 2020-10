Cintia Dicker exibe alianças gigantescas com Pedro Scooby

Cintia Dicker e Pedro Scooby já escolheram as alianças e não pouparam no tamanho. A modelo exibiu os 'brilhantes' em suas redes sociais.



"Estou amando morar em Portugal. Tudo é lindo e dá para ir de carros para vários lugares. A comida é deliciosa e o custo de vida é bem mais baixo do que em Nova York", relatou ela.

Recentemente o casal revelou que estão planejando montar um quarto inspirado no filme '50 Tons de Cinza'. Eles pretendem oficializar a união em novembro após realizarem um contrato de união estável antes de se mudarem juntos para Portugal.