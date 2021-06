Chrigor, ex-Exaltasamba, termina casamento de 23 anos e assume fã

O ex-vocalista do Exaltasamba, Chrigor, está apaixonado por uma fã. O cantor assumiu namoro com Amanda Arantes no Instagram, com uma foto ao lado da loira. “Te amo”, escreveu ele.

O cantor terminou recentemente o casamento de 23 anos com a produtora musical Adriana.

Sobre os rumores de que havia deixado a esposa para ficar com a fã, ele se pronunciou ao quadro “Hora da Venenosa”, da jornalista Fabíola Repiert. “E aí eu me apaixonei, como é que vou fazer? Vida que segue. Hoje estou com a Amanda, que era minha fã há muito tempo. Eu nunca tive nada com ela. Mas, de uns seis meses para cá, a gente teve muita aproximação. Me separei [antes], só estou há um mês com ela!”.

Ele ainda brincou fazendo uma paródia da sua música “eu me apaixonei pela pessoa errada”, e cantou “Eu me apaixonei pela pessoa certa”.