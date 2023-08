Chay Suede revela que defecou nas calças durante gravação de Travessia; vídeo

Your browser does not support the video tag.

VEJA: Chay Suede conta história embaraçosa que passou durante gravação de ‘Travessia’: “Fui peidar e me caguei”.



Chay Suede revelou um momento bem constrangedor vivido por ele durante as gravações de "Travessia" (TV Globo). O galã defecou nas calças nos sets de filmagem da novela.

Em conversa ao "Que História é Essa, Porchat?", o galã contou que gravava cena com Vanessa Giácomo quando o seu personagem, Ari, precisava entrar na sala, descobrir um documento de Chiara (Jade Picon), tirar das mãos da moça e sair.

Naquele momento, Chay conta que sentia que precisava dar tudo de si e que todos estavam animados com a festa de encerramento que vinha a seguir. “Tudo no horário, todo mundo ia cedo pra festa, amarradão”, contou.

Mas ao passar o texto com Vanessa, no momento em que deram a ordem para começar a gravar, Chay começou a ter dor de barriga. “Aí, eu falei: ‘Vou soltar um peidinho, vou pra longe da Vanessa porque gosto dela muito’. Era pra ser um puf [imitando barulho do pum] e foi um… [barulho de fezes]. Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, por favor falem que ‘sim'”, pediu Chay à plateia, que estava aos risos.

“E aí, quando vem, vai pesando pra tudo que é lado. Eu fui percebendo que estava com dor de barriga, descobri naquele momento. Era um peidinho simplérrimo, coisa seca. Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Aí, primeiro pensei: ‘Não, que isso, vou fazer a cena, cagado. Vou ficar mais parado um pouco, gesticulo mais aqui’ e tranquei”, disse.

“Agora é muito engraçado, mas na hora foi: ‘minha carreira acabou’. Aí, começou a escorrer, mas isso assim, um segundo. Passa tudo pela cabeça. Aí, eu fui [pensei]: ‘Vou sair’. Não tem como avisar, né? Então, meio do jeito que eu tava, eu fiz assim [se curvou] e andei, exatamente assim, com a perna muito travada”, contou ele.

“Eu saí e precisava dar conta de uma merdalhada boa, que já tava espalhando. Eu já não tinha noção do quanto tava aparecendo, do quanto já tinha vazado, já tinha na meia. Aí, fui andando e encontrei um banheiro, o primeiro que vi, que era o de todo mundo, da galera”.

“E começa a operação: tirei o sapato, [peguei] papel higiênico, tentar achar até onde tinha ido o estrago. Desceu e subiu. Tentei começar a contornar tudo e achar todos os pontos para eu poder me levantar, sair dali e, então, tomar um banho. Só que a minha calça tava cagada, machou muito. Nisso, eu pensei: ‘O pessoal tá me esperando no estúdio'”.

“Aí, mandei mensagem pro Coqueirinho, que era o assistente de direção, e falei: ‘Fui peidar e me caguei’. Achei que ele ia ficar preocupado e ele mandou um ‘kkkk’, um clássico. Foi aí que relaxei e falei: ‘Se for contar pra alguém, conta só pro Valtinho [diretor]’. Nisso, consegui me recompor, minimamente, calça suja ainda, mas fui pro meu camarim”, prosseguiu Chay.

Por fim, Chay contou que conseguiu limpar a calça e gravou a cena.