Cenas pesadas de sexo em Verdades Secretas 2 viram climão nos bastidores da Globo; Entenda

As cenas de sexo já foram causa de desentendimento durante a produção. A diretora precisou gravar mais vezes as cenas pesadas para ter mais opções de exibição quando fossem editar o material, segundo o Notícias da TV.

Há cerca de 70 sequências de sexo ou de nudez gravadas. O empate é se corta a maioria das cenas e reduz a história para que termine antes da Copa do Catar ou deixe as cenas picantes na história.

Vale lembrar que as cenas de sexo na primeira fase da novela fizeram sucesso com os telespectadores. As cenas também ganharam o público no Globoplay, onde foi exibida a segunda fase da trama de Walcyr Carrasco.

