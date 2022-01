Caso da Grávida de Taubaté faz 10 anos hoje; Relembre farsa que comoveu o Brasil

O caso da grávida de Taubaté completa 10 anos nesta terça-feira (11). Nas redes sociais, internautas relembraram com memes a farsa que comoveu o Brasil. Maria Verônica Santos simulou uma gravidez de quadrigêmeas e chegou a dar entrevista ao programa Hoje em Dia, da Record. Foi aí que a história dela ganhou o Brasil inteiro. A mulher recebeu doações e se tornou uma celebridade por onde passava. Ela também concedeu entrevistas a outras emissoras. A farsa foi descoberta pela apresentadora Chris Flores, que desconfiou do tamanho da barriga e o fato da mulher não deixar ninguém tocar nela. Na época a pedagoga tinha 25 anos e não foi punida pela Justiça. Em 2014, o processo que ela e o marido respondiam. Essa informação não interessa pra ninguém, mas hoje completa 10 anos que fomos enganados pela Grávida de Taubaté. — Jhonnatan Andrade (@Mrsagaz10) January 11, 2022 Eu amo que internet nunca deixa você esquecer a grávida de taubaté. Ela simplesmente volta todos os anos e eu sempre me pergunto: quem foi o responsável? Hahahahahah https://t.co/RFZQA4nXba — Bárbara Gemir (@barbaragemir) January 11, 2022 Feliz dia da grávida de Taubaté pic.twitter.com/VHiGLK7Wlk — Thiago (@Mathias_Oliveir) January 11, 2022 grávida de Taubaté foi a maior fake news da história televisiva — asr (@drasr_) January 11, 2022 ano que vem as filhas da gravida de taubate recebendo a cartinha de hogwarts — Danilo Sanches (@danilo_sanches) January 11, 2022

