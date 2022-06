Carlinhos Maia dispensa funcionários e se muda para SP após roubo milionário

Foi realizada uma megaoperação que acabou prendendo os suspeitos, que seriam membros de uma suposta quadrilha especializada no tipo de ação, buscando peças específicas como as jóias avaliadas em cerca de R$ 5 milhões.

O caso ocorreu em um condomínio de alto padrão no bairro Cruz das Almas em Maceió, em um apartamento de luxo com sistema artificial e automação.

Carlinhos desconfia que pessoas próximas possam ter tido envolvimento no planejamento do crime que aconteceu no final de maio, justamente quando ele estava realizando uma cirurgia plástica e o marido Lucas viajava a trabalho para Cancún, no México.

Depois de um furto milionário no seu apartamento de luxo em Maceió, no Alagoas, Carlinhos Maia resolveu se mudar para outro estado. O influenciador dispensou a sua equipe de funcionários e se mudou para São Paulo.

