Carla Diaz se revolta após ator Leo Bittencourt fazer piada machista sobre filme: 'desrespeito'

Parece que o clima entre Carla Diaz e Leo Bittencourt azedou. A atriz não ficou calada e demonstrou muita chateação nesta sexta-feira (1º) após o ator manauara, que contracena com ela em “O Menino Que Matou Meus Pais” e “A Menina Que Matou Os Pais”, compartilhar um meme considerado machista.

O meme trazia uma montagem do pôster que mostra Carla Diaz e ele na pele de Susane Von Richtofen e Daniel Cravinhos, com a frase: “Topa tudo por buc***”. Ele escreveu na legenda: “Aí é f*da”. O ator foi detonado por muitos internautas, e logo em seguida pediu desculpas.

Carla Diaz deixou claro que achou uma falta de respeito. “Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui… Sempre me pedem para vir no tt, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso.”, escreveu.

Em seguida, Carla compartilhou o comentário de uma fã que disse: “E se eu me senti desrespeitada, imagina ela que estava com a imagem sendo usada! Vc não tem que se calar mesmo não.”.

Depois, Carla voltou para agradecer o apoio dos internautas: “O carinho de vocês é o que aquece. Mas as vezes é preciso tomar muito cuidado com o que se posta e compartilha. Não existe lado certo e lado errado. Todos vocês são meus fãs certo? E eu respeito todos vocês! Amo todos e não existe divisão para mim! Tenham isso em mente.”.

Enquanto isso, Leo Bittencourt pediu desculpas sem citar diretamente a atriz, afirmando que não imaginava que isso seria ofensivo.