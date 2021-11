Cantor sertanejo Thiago Costa sofre grave acidente

O cantor sertanejo Thiago Costa foi internado após sofrer um grave acidente envolvendo um jet ski e uma lancha, em Belém, no Pará.

"Thiago sofreu um acidente, estamos no hospital. Ele está estável, bem na medida do possível, e recebendo os cuidados médicos. Assim que possível venho falar com vocês. Peço a compreensão e as orações. Deus está na frente", publicou o perfil do músico no Instagram.

Thiago estava em uma moto aquática ao colidir com uma lancha, que teria passado por cima da moto do cantor e de mais duas pessoas, segundo o jornal O Liberal.