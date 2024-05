Cantor Milionário passa por cirurgia para colocar marca-passo

O cantor José Rico, com quem Milionário formava dupla, morreu em 2015, aos 68 anos, de infarto. A dupla começou a fazer sucesso na década de 1970 e se consagrou uma das mais tradicionais do sertanejo raiz.

Milionário, que tem 84 anos, está internado desde segunda-feira (20), no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nesta última quinta-feira (23), o cantor teve alta da Unidade de Terapia Intensiva e foi para o quarto, e segundo os médicos, "ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde".

