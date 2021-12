Cantor Maurílio permanece em estado grave na UTI

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, permanece em estado grave em um hospital de Goiânia após sofrer três paradas cardíacas devido a uma tromboembolia pulmonar. A equipe médica que está cuidado do sertanejo divulgou um novo boletim médico e informou que o artista segue melhorando de forma lenta. “O senhor Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, ainda em estado grave, seguindo em melhora do quadro clínico, apresentando sinais de atividade neurológica. Segue em hemodiálise, reagindo bem a terapia até o momento”, diz trecho da nota. “Apresenta evolução importante dos sinais vitais, tendo sido possível diminuir ainda mais as medicações para controle da pressão e dos parâmetros do respirador. Está prevista passagem de sonda nasoenteral (que vai do nariz até o intestino) e início de dieta apropriada por essa via. Prossegue com avaliação multidisciplinar, apresentando bons resultados ao tratamento instituído até agora”, conclui o comunicado.

