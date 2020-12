Cantor Leonardo testa positivo para covid-19

O cantor Leonardo anunciou em sua rede social nesta terça-feira (8) que testou positivo para covid-19. O sertanejo estava com dengue e se recuperou há poucos dias.

“Hoje infelizmente testei positivo para covid-19, estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue. Peço as orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas a minha mulher Poliana e minha sogra que também foram diagnosticadas. Que Deus abençoe todos que estão passando por essa doença e momento difícil”, escreveu o cantor, que faria um show em Sorocaba na próxima sexta-feira (11), mas cancelou por conta da doença.

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, e sogra dele também tinha sido diagnosticadas com covid-19. Recentemente a família se reuniu em um chá revelação de Zé Felipe, filho do cantor, com a influenciar Virgínia Fonseca.