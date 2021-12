Cantor Ávine Vinny é preso após ameaçar ex-mulher de morte

O dono do hit 'Coração cachorro', cantor Ávine Vinny foi preso nesta segunda-feira (13), em Fortaleza, no Ceará. Ele é suspeito de ameaçar de morte a sua ex-mulher, Karina Lusbin. As informações são do colunista Léo Dias.

Ávine e a ex-mulher teriam discutido por telefone e ela teria gravado as ameaças do cantor. Karina registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher e, na presença dos policiais, ligou novamente para Ávine que teria repetido as ameaças de morte.

O cantor foi encontrado em casa e levado à unidade policial.