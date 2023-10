Britney Spears revela que abortou filho de Justin Timberlake: ‘não queria ser pai'

"Tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Não sei se essa foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai”, completou.

“Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava. Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Não queria ser pai. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, contou em um trecho do livro.

