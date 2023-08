Brasileiro vai ao America's Got Talent, choca jurados e leva público às lágrimas; vídeo

Gabriel Henrique is headed to the LIVE shows thanks to @sofiavergara's #GoldenBuzzer pic.twitter.com/8i2ctCum4L — America’s Got Talent (@AGT) August 2, 2023

O America's Got Talent ficou atônito com um brasileiro na noite da terça-feira (1º). Gabriel Henrique chegou ao palco de forma tímida, ao lado de um intérprete, explicando que é sua primeira viagem aos Estados Unidos e que não fala inglês.

Após responder a algumas perguntas e emocionar com uma resposta sobre seu cachorrinho que fugiu, o brasileiro deu início à performance com cover de "Run to You", de Whitney Houston, deixando os jurados e o público boquiabertos.



A cada nota que alcançava, Gabriel Henrique tirava reações de pura surpresa e admiração por parte da plateia e dos jurados, que claramente não esperavam esse tipo de alcance e afinação do rapaz.

"Se a Mariah Carrey tivesse um filho seria Gabriel", disparou Heidi Klim, que ainda comparou o seu timbre ao de Whitney Houston.

“Eu não esperava que essa voz iria sair de você. Você soa como a melhor e melhor diva pop que já existiu”, disse Howie Mandel. "Você é incrível."

"Gabriel, as pessoas vão realmente gostar de você, Você é tão interessante. [...] Você não sabe quão bom você é. Foi fantástico", disse Simon Cowell.

Sofia Vergara finalizou: "Eu não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular, sua voz é linda, sua energia, quem você é. Foi tão perfeito. Eu nem sei, essa performance foi algo que eu estava esperando de você, algo tão lindo e muito sincero".

OURO! - Agora, foi a vez de Gabriel ser o surpreendido — a atriz apertou a campainha dourada, que faz o artista pular etapas e ir direto para os shows ao vivo. Esse recurso chamado 'Golden Buzzer' é dado apenas a candidatos considerados extraordinários.