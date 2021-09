Boca Rosa surpreende ao lembrar reencontro com Fred após 'cancelamento' no BBB20

Bianca Andrade, a Boca Rosa, se emocionou ao contar como foi o seu reencontro com Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred Desimpedidos, seu atual companheiro e pai do seu filho, Cris, em entrevista no podcast Poddelas. Os dois já se conheciam há anos. Mas a influencer e empresária contou que o reencontro aconteceu numa festa logo após ela ter saído como “cancelada” do Big Brother Brasil 2020.

“A minha história teve que ser assim. Se não tivesse sido do jeito que foi, o Bruno não teria olhado pra mim e se reapaixonado [começa a chorar]”.

Bianca se referiu a uma entrevista recente em que Fred/Bruno disse que se reapaixonou por ela ao assisti-la no BBB. “E a gente sempre se gostou. Mas eu não tava com ele, tava com outra pessoa. E ele me viu na época que o Brasil inteiro tava me odiando - por isso eu fui eliminada -, e ele tava me amando, ele tava: ‘cara, essa é a Bianca. Com erros e defeitos, ela é uma pessoa de verdade, ela é isso aí, meio louca, não tem filtro…’.”, continua.

“Quando saí fui pra última festa minha antes de começar a pandemia, e ele tava lá. A gente não se falou, eu tava com ódio dele. Na verdade não era por ódio que não falei, mas por vergonha porque eu tinha sido cancelada, não sabia como as pessoas iam me receber. Aí não falei com ele…”, diz.

Bianca diz que depois, a mãe dela soube que Fred estava lá e perguntou porque eles não se falaram. Foi quando a mãe de Bianca resolveu dar oi para o rapaz no WhatsApp. Na conversa, ele reclamou que Boca Rosa não falou com ela na festa, e a partir daí, os dois começaram a conversar.

“Aí eu voltei a seguir ele no Instagram e disse: ‘oi, eu não tô com ódio. só não sabia como falar com você’. Mano, nesse dia, a gente se conectou como nunca tinha se conectado antes.”, finalizou.

Para quem não lembra, Bianca entrou no BBB namorando o cantor Diogo Melim, e por lá foi criticada pela sua aproximação com Gui Napolitano, que estava namorando Gabi Martins no reality show.

Com o fim do programa, Diogo terminou com Bianca e Fred acabou se apaixonando mais uma vez por ela.