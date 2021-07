‘Dou uma mamada, tomo café’: Bianca Andrade reage após fala virar meme

Bianca reagiu tendo uma crise de riso com os memes, que inclusive transformaram a fala em áudio no WhatsApp. "Meu vale tá muito materno, ninguém se ligou", disse a influencer, ao explicar que nem ela e nem o namorado, Fred, imaginaram que a frase seria colocada em outro contexto.

Ao falar sobre a sua rotina como mãe de primeira viagem, ‘Boca Rosa’ contou que estava conseguindo se organizar da seguinte forma: “Eu tô super me organizando em relação a coisas pessoais, assim... Eu dou uma mamada, tomo café. Outra mamada, hora do banho. Outra mamada, almoço.”. Apesar de claramente se referir à amamentação do filho recém-nascido, Bianca acabou virando meme por internautas que levaram a fala para outro sentido.

