Bia Miranda exibe barriga chapada ao deixar maternidade 2 dias após o parto

Bia Miranda, de 21 anos, chamou atenção ao sair da maternidade no Rio com a barriga chapada apenas dois dias após dar à luz Maysha, fruto de seu relacionamento com o ex, Gato Preto. Mesmo ainda sentindo enjoos e fraqueza, a influenciadora posou para fotos com o ex-namorado, que reapareceu após questionar a paternidade da bebê, que está internada devido ao nascimento pramaturo.

A influenciadora já havia impressionado com o tamanho da barriga durante a gestação, e chegou a mostrar um exame de ultrassonografia para provar que realmente estava grávida. Ela explicou que sua genética faz com que sua barriga seja pequena nas gestações e que nunca fez cirurgia no abdômen, tendo apenas próteses de silicone nos seios.

O parto de Bia foi cercado de polêmicas: Gato Preto não acompanhou o nascimento e alegou ter perdido o momento por estar dormindo. Já o ex Buarque, pai de Kaleb, de 10 meses, esteve ao lado de Bia no hospital, mas rompeu novamente relações após vê-la abraçada com Gato Preto. A bebê segue internada na UTI neonatal.