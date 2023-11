Beyoncé surpreende fãs ao aparecer diferente em première: 'por que está branca?'

A diva surgiu com um look todo prateado e com cabelos platinados e foi alvo de muitos elogios, mas também de comentários questionando a diferença no tom de pele nas fotos. Rapidamente outros fãs passaram a defender a artista, apontando que o flash das imagens foi o que deixou Beyoncé mais 'branca'.

Beyoncé deu o que falar entre os fãs ao aparecer com um visual diferente na première de "Renaissance: A Film By Beyoncé", que estreia nos cinemas de todo o mundo nesta sexta-feira (1º).

