BBB21 Sarah aparece irreconhecível em foto antiga e equipe se pronuncia

A equipe da sister logo se pronunciou, publicando a foto original. “Sarah e os demais participantes vêm sofrendo diariamente ataques com Fake News, falas distorcidas, ofensas e ameaças. Chegamos ao extremo ontem com a divulgação de uma foto editada da Sarah. E não entendemos o tom da postagem e o porquê da edição. Essa é ela, sua história, sua adolescência. Qual o problema? (...) Jogar limpo sempre foi a prioridade da Sarah.”.

Está circulando pela internet uma foto da participante do BBB21, Sarah Andrade, em que ela aparece bem diferente durante a adolescência. O perfil de fofocas no Instagram, "Alfinetei" publicou a foto editada, com o tom de pele diferente, nariz mais largo, olhos mais escuros e dentes irregulares.

