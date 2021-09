Barraqueira no Power Couple, Medrado é confirmada em A Fazenda 13

A funkeira contou que o público pode esperar polêmicas com ela: "Se disser o contrário, vou estar mentindo. Não sei mentir, já me desculpem por isso. Se quiserem paz, vão ter. Se quiserem confusão, vão ter em dobro. Eu vou curtir da melhor forma".

"Não me preparei para o programa, não tive uma grande preparação. É um grande sonho para mim estar participando do reality. Já sou muito fã do programa, muito fã mesmo, sempre foi meu sonho. O público pode esperar uma pessoa muito divertida, zero cama, porque não vou ficar dormindo nunca, sou super hiperativa", prometeu.

A funkeira Medrado é a nova anunciada em “A Fazenda 13”. Ela foi a primeira eliminada do Power Couple Brasil, tendo tempo de armar barracos no reality show de casais, o que gerou empolgação nos telespectadores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.