Atriz pornô termina casamento após marido não querer transar

A atriz pornô Mia Malkova, 30, contou sobre o motivo para ter terminado o casamento em 2018 após o marido se recusar a fazer sexo com ela.

A revelação foi feita durante o podcast ‘Touch Subject’. Segundo Mia, ela chegava a chorar na frente no então marido, dizia que o amava, mas não aguentava a falta de intimidade.

"Passávamos mais de um mês sem ele vir até mim para transar", contou, afirmando que o marido só a procurava para filmar conteúdo adulto.

“O motivo pelo qual eu me sentia tão infeliz é porque a gente tinha problemas de intimidade na relação. Me considero uma pessoa romântica e eu o amava, ele era meu melhor amigo. Para mim, ele era a única pessoa com quem eu realmente queria fazer sexo. ntão o fato de a gente não transar, dele não me procurar para isso, fez com que eu me sentisse feia e que não fosse sexy”, explicou.

Atualmente, Mia está em um novo relacionamento com um streamer.