Atriz Ilka Soares morre aos 89 anos

Ela participou também do programa humorístico Planeta dos Homens em 1970 com Jô Soares e mais, allém de ter feito a novela Que Rei Sou Eu? nos anos 80, e Barriga de Aluguel nos anos 90.

A atriz completaria 90 anos nesta segunda-feira, dia 21. Ela fez sua estreia nos cinemas com o filme Iracema, aos 17 anos. Na Globo, estreou em 1966 substituindo Norma Bengell na apresentação do programa Noite de Gala, e foi locutora no Jornal da Verdade em 1968.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.