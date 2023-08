Ator Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e se joga do 5º andar de prédio

A reportagem informa ainda que Sidney Sampaio destruiu o quarto onde estava antes de pular do quinto andar. Ele parou na sacada do primeiro andar e se jogou novamente.

O ator Sidney Sampaio se jogou de um prédio nesta sexta-feira (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso foi divulgado em reportagem do ‘Balanço Geral’, da Record TV.

