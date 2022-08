Ator Roger E. Mosley, da série 'Magnum', morre aos 83 anos

"Ele odiaria qualquer choro feito em seu nome. É hora de celebrar o legado que ele deixou para todos nós". "Eu te amo papai. Você me amou também. Vou cuidar da mamãe, seu amor por quase 60 anos. Você me criou bem e ela está em boas mãos. Descanse.", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.