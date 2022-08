Ator de Pantanal aparece em 1ª foto após ser atropelado em acidente que matou melhor amigo

Gustavo Corasini, que interpretou Tadeu na primeira fase de Pantanal (TV Globo), apareceu na primeira foto no hospital após ter sido atropelado ao lado do seu melhor amigo no condomínio onde mora em São Paulo. Eduardo Delfino, de 13 anos, morreu no local do acidente.

A família do ator compartilhou a foto do menino se recuperando na cama do hospital após ter passado por cirurgias de emergência devido às fraturas que sofreu no braço, perna e bacia.

“Obrigado, Deus por tudo que o senhor me deu. Bom Dia”, diz a legenda do post.

Tragédia

O acidente ocorreu no dia 23 de agosto. Gustavo e Eduardo estavam enfeitando a calçada da rua com a temática da Copa do Mundo quando ficaram sabendo de um acidente com um pedreiro na casa de um vizinho.

Curiosos, os meninos foram até o local olhar, mas lá acabaram sendo atropelados por uma vizinha que retirava o carro para dar passagem para a ambulância.

A mulher teria confundido os pedais do carro que era automático e acelerou ao invés de frear, prensando as crianças contra a parede. A vizinha de 53 anos foi indiciada por homicídio e lesão corporal culposos, quando não há a intenção de matar.