Atleta da seleção brasileira de Rugby chama atenção por semelhança com ator de Vikings

Rafaela Zanellato, da Seleção Brasileira de Rugby, anda chamando atenção de seguidores pela semelhança com o ator Alexander Ludwig, que interpreta Bjorn Lothbrok na série “Vikings”.

Quando tem um tempo livre da rotina de competição nas Olimpíadas de Tóquio, ela interage no TikTok, e até faz graça com a semelhança apontada por alguns internautas. Em um vídeo, Rafaela mostra uma transição entre seu rosto e o do ator.

Saiba mais sobre Rafaela - Natural de Curitiba, no Paraná, a atleta de 21 anos tem 1,63 de altura, e em 2019 foi eleita a melhor atleta de Rugby do Brasil e já representou o país em competições ao redor do mundo, em importantes torneios.

Ela atua pelo Curitiba Rugby, e nas redes sociais declara o seu amor pela seleção brasileira, as Yaras, como é chamado o grupo: “Yara de corpo e alma”, descreve ela.