Assessoria de Mioto rebate rumor de briga por ciúme de amigo de Ana Castela

As assessorias de Gustavo Mioto e Ana Castela se pronunciaram nesta segunda-feira (25) após Leo Dias publicar que o que motivou o término do casal foi uma crise de ciúme do cantor com o amigo de infância da ‘Boiadeira’, Ricardo Bottini.

A assessoria de Mioto confirmou que o amigo de Ana Castela esteve presente no mesmo local que os dois durante uma gravação em Angra dos Reis, mas negou que ele tenha causado ciúmes no cantor.

A equipe também negou que Mioto teria “explodido” e ido embora após uma suposta briga, e afirmou que o cantor deixou Angra dos Reis acompanhado do pai de Ana Castela.

Já a assessoria da cantora afirmou que a cantora e Ricardo Buttini são apenas velhos amigos e negou que ela teria qualquer tipo de envolvimento amoroso com o rapaz apontado por Leo Dias como pivô do fim do relacionamento.