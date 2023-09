Saiba quem é o pivô do fim do namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto

Mioto teria ficado irritado com a namorada após ela convidar o amigo para uma gravação dos dois em Angra dos Reis há alguns dias, o que causou uma discussão que terminou com Gustavo deixando o local.

Fontes próximas ao ex-casal afirmam que Ricardo Buttini, amigo de infância da Boiadeira, foi alvo de ciúmes do cantor. Buttini tem vídeos ao lado da cantora em sua conta no Instagram e já chegou a posar ao lado do casal.

Embora Ana Castela e Gustavo Mioto tenham garantido que o que levou ao fim do namoro foram 'vontades diferentes’, o romance acabou com direito a crise de ciúmes e pivô, segundo Leo Dias.

