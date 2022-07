Assassino de Daniella Perez Guilherme de Pádua relembra entrevista e critica Ratinho

Guilherme de Pádua, lembrado como assassino da atriz Daniella Perez, se pronunciou neste fim de semana nas redes sociais sobre uma entrevista que concedeu a Ratinho em 2010.

O ex-ator, que agora é pastor evangélico, afirma que Ratinho não cumpriu o combinado na entrevista. “Fui convidado para falar sobre segunda chance”,“Mas, aí quando eu entro, ele me coloca na parede para eu falar de um assunto que eu não podia e não queria falar. Foi um duelo. Eu te digo que me esforcei bastante pra não ser grosseiro de verdade com ele”, afirmou.

Na época, a entrevista com Ratinho causou polêmica e Gloria Perez, mãe de Daniela, se pronunciou. "A iniciativa do programa foi um insulto a mim e a todas as mães de filhos assassinados. Se deu algum Ibope, sr. Ratinho, que o lucro lhe seja leve.".

O nome de Guilherme de Pádua voltou à tona após o documentário Pacto Brutal, sobre o assassinato de Daniella Perez lançado nesta semana na HBO Max.