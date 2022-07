Saiba por onde andam Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, assassinos de Daniella Perez

Ela cumpriu 6 anos de prisão e depois foi para o regime semiaberto. Trocou o sobrenome para ‘Nogueira Peixoto’, formou-se em Direito e casou com um advogado em 2001, segundo o colunista Paulo Sampaio. Paula teve mais uma filha e mora atualmente no Rio de Janeiro.

Ele possui um perfil fechado no Instagram com mais de 30 mil seguidores. O ex-ator é casado com a maquiadora Juliana Lacerda.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Guilherme se tornou pastor de uma igreja em Belo Horizonte, conforme reportagem do jornal Correio Braziliense em 2021.

Com a estreia da série documental na HBO Max sobre o assassinato de Daniella Perez, 22 anos, muitos telespectadores vem se perguntando por onde andam o ator Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, autores do crime em 1992.

