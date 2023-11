Após hiato de 10 anos, Jennifer Lopez lança novo álbum com direito a filme

O longa teve um teaser divulgado pela Amazon Prime, e mostra a cantora queimando uma carta antiga assinada com a letra “B”, provavelmente se referindo ao atual marido Ben Affleck, com quem ela reatou a relação após 20 anos.

Jennifer Lopez teases new single “Can’t Get Enough.” Out January 10th. pic.twitter.com/TZHPApGjDY

Jennifer Lopez anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento do seu novo álbum “This Is Me… Now”, após um hiato de 10 anos.

Your browser does not support the video tag.

