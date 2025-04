Aparição de Regina Duarte em clipe da Globo gera memes nas redes sociais; veja

Regina Duarte, de 78 anos, surpreendeu o público ao participar da celebração dos 60 anos da TV Globo, na noite desta segunda-feira (28). Ela estrelou um clipe especial da novela Véu de Noiva (1969), seu primeiro trabalho na emissora. A aparição gerou repercussão imediata nas redes sociais, com diversos internautas comentando o retorno da artista ao canal onde consolidou sua carreira.

O momento chamou atenção porque Regina deixou a TV Globo em 2018 para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcando uma ruptura pública com a emissora. Desde então, a atriz se manteve afastada das novelas e passou a se dedicar à pintura, vendendo quadros com preços que chegam a R$ 25 mil.

Nas redes sociais, a presença de Regina no evento dividiu opiniões. Enquanto alguns celebraram a homenagem à sua trajetória na televisão, outros ironizaram sua participação e relembraram a passagem polêmica pelo governo. O nome da atriz ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), onde memes e críticas dominaram as reações.

